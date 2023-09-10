عالم يحذر من حدوث زلازل جديدة بالمنطقة العربية

قدم البروفيسور صالح عوض، العالم العراقي وأستاذ الجيولوجيا في جامعة بغداد، تفسيرًا لحدوث زلزال في مدينة مراكش بالمغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد،:" المغرب يقع على الحافة الشمالية الشرقية للصفيحة الإفريقية، وهي منطقة جغرافية نشطة جيولوجياً، مشيرا إلى أن الصفيحة الإفريقية نشطة بشكل كبير، مما تسبب في الزلزال.

وأوضح أن تحرك الصفيحة الإفريقية نحو الشمال وتحرك الصفيحة الأوروبية نحو الجنوب يؤدي إلى انغلاق البحر المتوسط، مما يسبب جهدًا جذبيًا يعقد الأوضاع الجيولوجية.

وأشار إلى أن الزلازل التي تحدث بعد الزلزال الكبير في المغرب، ليست تفريغًا للطاقة، بل هي نتيجة لعدم استقرار الألواح الجيولوجية، ومن الممكن أن تحدث زلازل أخرى في المناطق العربية والآسيوية في المستقبل.