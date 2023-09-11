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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص الهواتف المحمولة في السلام

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتخصص في سرقة الموبايلات بأسلوب النشل في السلام.

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واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل. 

 

لص الموبايلات

 

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه يستغل انشغال المارة ويقوم بسرقة الهاتف المحمول، ويعرض الهاتف للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته هاتفى محمول "مجهولين المصدر" حال قيامه بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية ، وإعترف بسرقتهما "بأسلوب المغافلة" .

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