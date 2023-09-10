التخلص منه.. أمريكا توجه التحذير الأخير لـ زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يجب أن يخضع لحراسة على مدار الساعة بسبب المخاوف على حياته.

وأضاف ماكجريجور: "هناك الآن الكثير من المناقشات في أوكرانيا نفسها، في القوات المسلحة الأوكرانية حول التخلص من زيلينسكي".

وأوضح أن “زيلينسكي يخضع للمراقبة المستمرة لأنه ابتعد عن رعاته القدامى لصالح رعاته الجدد.. الغربيين”.

وأشار ماكجريجور إلى أن هذا حدث حتى عندما سمح باعتقال رجل الأعمال إيجور كولومويسكي، الذي ساعد زيلينسكي سابقًا في الوصول إلي الرئاسة.

وأضاف: "هذه مصادفة مأساوية لظروف لا أستطيع أن أفسرها بأي طريقة أخرى سوى أن زيلينسكي يفعل ما قاله له أشخاص من واشنطن ولندن وربما باريس".