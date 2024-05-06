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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الشرقية: توزيع طن دواجن مجمدة على المستحقين ضمن مشروع "صكوك الإطعام"

صدى البلد

قال وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية الشيخ مجدي بدران،إنه تم توزيع طن و250 كيلوجراما من الدواجن المجمدة على المستحقين والأولى بالرعاية على مستوى المحافظة ضمن مشروع "صكوك الإطعام" وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.


وأوضح الشيخ بدران - في بيان اليوم "الاثنين"-أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها،وتم تسليم ألف دجاجة زنة الواحدة كيلو وربع الكيلو لتوزيعها على المستحقين،وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقاً لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.


وأشار إلى أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، من خلال توزيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية على المستحقين وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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