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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر غياب الصين وروسيا عن قمة العشرين.. فيديو

صدى البلد

أكد مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بتوجيه رسالة قوية إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمة مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن البيان الختامي للقمة اقتصر على فقرة واحدة تناولت الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضح يوسف خلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن الهند قررت إصدار بيان ختامي للقمة بعد عقد 300 اجتماع ثنائي. وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واجه إحراجًا شديدًا خلال المؤتمر الصحفي للقمة، مما يعكس نجاح البيان الختامي لروسيا وإحباطاً للغرب.

بالنسبة لأوروبا، أشار إلى أنها كانت تخطئ في التعامل مع الدول الأفريقية وتعتمد الآن على استراتيجيات إيجابية مختلفة، وتبحث عن استقرار أفريقيا لتجنب تدفق الهجرة غير الشرعية إليها. وقد تعاونت أوروبا مع الدول الأفريقية من خلال استثمارات تكنولوجية تلبي احتياجات هذه الدول.

أما بالنسبة لغياب روسيا والصين عن قمة العشرين، فقد أوضح أن هذا الغياب يأتي من منطلق رغبتهما في تحويل الانتباه إلى مجموعة بريكس، حيث يسعيان للقيادة في المستقبل عندما يتم التغلب على التحديات العالمية.
 

الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الحرب الروسية في أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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