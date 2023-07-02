حقيقة تنبؤ أحد الأفلام السينمائية باحتجاجات فرنسا قبل سنة

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، إنّ حالة الفوضى التي تحدث في فرنسا عصية على الفهم، ولا أحد يستطيع تفسير تركيبها، ومن المتوقع أن تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

أضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية من بروكسل مع الإعلامي ح ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفوضى امتدت من فرنسا إلى بلجيكا وستعم كل أوروبا مع مرور الوقت، لأنها تعبر عن غضب شعبي عارم من سياسات الحكومات الأوروبية.

وتابع مراسل صدى البلد، أنّه هناك تشابه بين الفيلم الفرنسي أثينا الذي عُرض قبل سنة، في أحداثه وما يجري هذه الأيام في فرنسا بين مواجهات بين المدنيين الفرنسيين والشرطة بنفس السبب وهو مقتل شاب على يد قوات الشرطة، مفسرا ذلك بأنّ الفيلم كان عبارة عن قراءة لحجم الغضب الأوروبي من الحكومات الغربية ولم يتنبأ بأحداث الفوضى.

وأردف مجدي يوسف، أن نسبة الفقر بين المواطنين في أوروبا تزداد يوما بعد يوم، لافتا إلى أنّ شرطة المرور في فرنسا تستخدم الأسلحة ضد المتظاهرين وقد تنجح في وقف المظاهرات مؤقتا.