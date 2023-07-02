عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة تنبؤ أحد الأفلام السينمائية باحتجاجات فرنسا قبل سنة

صدى البلد

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، إنّ حالة الفوضى التي تحدث في فرنسا عصية على الفهم، ولا أحد يستطيع تفسير تركيبها، ومن المتوقع أن تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

 

أضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية من بروكسل مع الإعلامي ح ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفوضى امتدت من فرنسا إلى بلجيكا وستعم كل أوروبا مع مرور الوقت، لأنها تعبر عن غضب شعبي عارم من سياسات الحكومات الأوروبية.

 

وتابع مراسل صدى البلد، أنّه هناك تشابه بين الفيلم الفرنسي أثينا الذي عُرض قبل سنة، في أحداثه وما يجري هذه الأيام في فرنسا بين مواجهات بين المدنيين الفرنسيين والشرطة بنفس السبب وهو مقتل شاب على يد قوات الشرطة، مفسرا ذلك بأنّ الفيلم كان عبارة عن قراءة لحجم الغضب الأوروبي من الحكومات الغربية ولم يتنبأ بأحداث الفوضى.

 

وأردف مجدي يوسف، أن نسبة الفقر بين المواطنين في أوروبا تزداد يوما بعد يوم، لافتا إلى أنّ شرطة المرور في فرنسا تستخدم الأسلحة ضد المتظاهرين وقد تنجح في وقف المظاهرات مؤقتا.

الحكومات الأوروبية الحكومات الغربية الإعلامي أحمد موسى أنحاء أوروبا برنامج على مسئوليتي بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

ترشيحاتنا

لأول مرة.. الصين تستهدف المعادن القمرية الجديدة في ثلاث مهمات مستقبلية

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك بتقييد مشاهدة التغريدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ