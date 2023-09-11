خبير زلازل يطالب تدشين مبادرة وطنية لمتابعة الأماكن التي توجد فيها احتمالية وقوع زلزال

تحدث الدكتور أيمن مسلم خبير الزلازل أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة كاليفورنيا، عن تفاصيل جديدة بشأن أسباب وقوع زلزال المغرب، مشيرا إلى أن التقليل من أثار الزلازل يحتاج برامج ورؤية ولابد تدخل الحكومة لأنها لها القدرة على ضبط الأمور والتفتيش الفني.

وطالب أيمن مسلم، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الأحد، تدشين مبادرة وطنية أو قومية لمتابعة الأماكن التي توجد فيها احتمالية وقوع زلزال.

وأشار الدكتور أيمن مسلم خبير الزلازل أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة كاليفورنيا، إلى أن من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل وقوع أي زلازل هو التأكد من أن المباني الموجود مصممة لتلقي صدمات ناتجة عن الزلازل وفي مصر، مشيدا بتحركة الدولة بقوة في ملف العشوائيات.