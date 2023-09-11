عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يضرب دولة عربية

زلزال
زلزال

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بوقوع هزة أرضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر في محافظة كركوك.

 

ومن ناحية أخرى، كان قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفي بايتاس، أمس الأحد، إنه تم تعبئة أكثر من 1000 طبيب في المناطق المنكوبة من الزلزال، مضيفا أنهم وافقوا على عروض مساعدة 4 دول بعد حدوث الزلزال، بينها بريطانيا وإسبانيا.

 

وفي هذا الصدد، قالت وسائل إعلام عربية، إن طائرتين من إسبانيا تقلان فريقا من 90 مسعفا لدعم المغرب في عمليات البحث والإنقاذ وصلا بالفعل إلي المناطق المنكوبة من الزلزال.

 

ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة، إن هناك فريقا لتقييم الكوارث يتجه إلى المغرب لمعاينة الأضرار التي تعرضت البلاد إثر الزلزال المدمر. مؤكدة، أنها تنتظر طلبا من السلطات المغربية لإرسال مساعدات دولية إلي المدن المتضررة من الزلزال.

 

وقد شهدت المغرب ليلة السبت زلزالا مدمرا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية، في قرية "إغيل" بإقليم الحوز، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين.
 

الأمم المتحدة الزلزال المدمر الحكومة المغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي موديست الفرنسي

العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

موضوعات متعلقة

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم لقطار بأسبانيا

الجيش المغربي يجري عمليات بحث عن ناجين من الزلزال تحت الأنقاض| فيديو

في 30 منطقة.. روسيا تعلن إجراء جديدا بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة

وسط الهزات الارتدادية بمراكش.. المتطوعون ينضمون لجهود الإغاثة

التخلص منه.. أمريكا توجه التحذير الأخير لـ زيلينسكي

«كدت أنفجر بالبكاء».. رئيس الاتحاد الإفريقي يعلق على الانضمام لعضوية مجموعة العشرين

ميدفيديف يوجه رسالة عاجلة بشأن انتهاء الانتخابات الروسية في المناطق الجديدة

قرار عاجل من الملك سلمان بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية للمغرب

ترشيحاتنا

سيدة بلا رحمة.. تعدت على ابنة زوجها بالضرب داخل شقتها بالجيزة

في هذه المدينة.. لاعبو كرة القدم يقضون عطلتهم السنوية

سعر بي إم دابليو 118 موديل 2023 الأرخص في مصر

زلزال جديد يضرب دولة عربية

مفاجأة في ترشح فاروق جعفر لرئاسة الزمالك.. فيديو

ينافس الكبار.. أفضل موبايل Nokia نوكيا فئة 5 آلاف جنيه في السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

5 اشياء تخلصك من حرارة الفلفل الحار على اليدين

طريقة عمل الارز بالجمبرى

صدمة في الأهلي بسبب موديست.. وهذا موعد وصوله القاهرة

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ