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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر يكشف قائمته الانتخابية لرئاسة الزمالك

صدى البلد

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق عن قائمته الانتخابية للمرحلة القادمة بعد الترشح على انتخابات القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأنه حقي أن اتواجد في هذا المنصب منذ سنوات.

وأضاف:" القائمة الخاصة بي في انتخابات نادي الزمالك تضم كل من هاني العتال فى منصب النائب بجانب خالد لطيف وهشام يكن ومروة الرفاعي.

وتابع:" لدي خطة واضحة من أجل تحقيق النجاحات مرة أخري لصالح نادي الزمالك ، والقائمة بها أسماء كبيرة تصلح لإدارة النادي.

الزمالك انتخابات نادي الزمالك هانى العتال رئاسة نادي الزمالك رئاسة الزمالك مجدي عبد الغني

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