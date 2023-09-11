فاروق جعفر يكشف قائمته الانتخابية لرئاسة الزمالك

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق عن قائمته الانتخابية للمرحلة القادمة بعد الترشح على انتخابات القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأنه حقي أن اتواجد في هذا المنصب منذ سنوات.

وأضاف:" القائمة الخاصة بي في انتخابات نادي الزمالك تضم كل من هاني العتال فى منصب النائب بجانب خالد لطيف وهشام يكن ومروة الرفاعي.

وتابع:" لدي خطة واضحة من أجل تحقيق النجاحات مرة أخري لصالح نادي الزمالك ، والقائمة بها أسماء كبيرة تصلح لإدارة النادي.