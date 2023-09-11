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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. انطوني موديست يشارك منشوراً قبل إعلان الأهلي عن ضمه.. وفرج عامر يكشف عن بديل السولية

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

منشور جديد من انطوني موديست صفقة الأهلي المنتظرة عبر انستجرام

شارك الفرنسي انطوني موديست، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروج فيها لانتقاله للنادي الأهلي بطريقة غير مباشرة، ليثير فضول جمهوره ومحبيه. 

 

 

الونش يبشر جمهور الزمالك عن حالته بعد الصليبي| شاهد

شارك اللاعب محمود حمدي الونش، فيديو عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر اثناء ممارسة التمارين البدنية، ضمن برنامجه التأهيلي في الإمارات بعد جراحة الصليبي. 

 

فرج عامر يكشف خطة الأهلي في ضم بديل لـ السولية

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "الأهلي يفكر جديا في التعاقد مع مصطفي اشرف اللاعب المصري الألماني الذي يلعب في نادي بروسيا دورتموند وعمرة ١٩ سنة ويلعب في خط الوسط رقم ٨ هذا اللاعب هو البديل المثالي للاعب عمرو السولية الذي كثرت إصاباته وكبر سنه (عمرو السولية لاعب لا مثيل طوال مسيرته الاحترافية في الأهلي)". 

أبرز العناوين اعلان الاهلي الأهلى أنطوني موديست رئيس نادي سموحة موجز السوشيال

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