موجز السوشيال ميديا.. انطوني موديست يشارك منشوراً قبل إعلان الأهلي عن ضمه.. وفرج عامر يكشف عن بديل السولية

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك الفرنسي انطوني موديست، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروج فيها لانتقاله للنادي الأهلي بطريقة غير مباشرة، ليثير فضول جمهوره ومحبيه.

شارك اللاعب محمود حمدي الونش، فيديو عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر اثناء ممارسة التمارين البدنية، ضمن برنامجه التأهيلي في الإمارات بعد جراحة الصليبي.

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "الأهلي يفكر جديا في التعاقد مع مصطفي اشرف اللاعب المصري الألماني الذي يلعب في نادي بروسيا دورتموند وعمرة ١٩ سنة ويلعب في خط الوسط رقم ٨ هذا اللاعب هو البديل المثالي للاعب عمرو السولية الذي كثرت إصاباته وكبر سنه (عمرو السولية لاعب لا مثيل طوال مسيرته الاحترافية في الأهلي)".