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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين الخطيب منشوراً عبر منصة اكس تويتر سابقاً.

وكتبت في نصيحة للجمهور: “‏لن تنصلح حياتك إلا بعدما تتخلص من كل الذين أفسدوها”. 

 

جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم " 2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، ياسمين الخطيب،  سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم وصلت أن تكون رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، ومن مؤلفاتها "التاريخ الدموي"، "ست الحسن"، "كنت في رابعة".

ياسمين الخطيب ومجال الإعلام

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

الفنانة ياسمين الخطيب الفنانة ياسمين في أحدث ظهور فنانة تشكيلية ياسمين الخطيب منصة إكس

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