عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمواج المسننة.. قصة لغز لم يحله أحد حتى الآن

لغز الامواج المسننة
لغز الامواج المسننة

تعتبر الأمواج المسننة أحد الألغاز العلمية التي لم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن. تُعرف الأمواج المسننة أيضًا بالأمواج الغامضة أو الأمواج اللامرئية، وهي ظاهرة تتمثل في تشكل نمط من الأمواج في المساحة البحرية أو الأوقات الهوائية يتميز بشكله المعقد والمسنن الذي يشبه الأسنان.

رغم أن الأمواج المسننة تم رصدها وتوثيقها في العديد من المناطق حول العالم، إلا أنها لم تحصل على تفسير علمي دقيق حتى الآن.

بحسب مجلة نيتشر العلمية، تتميز هذه الأمواج بنمطها الدقيق وشكلها العشوائي، حيث تتكون من سلاسل من الذروات والمنخفضات التي تتفاعل معًا بطرق غير مفهومة.

txt

راكب أمواج في أستراليا يتصدى لسمكة قرش هاجمته وعضته| صور

txt

للمرة السابعة.. هجوم سمكة قرش على راكب أمواج بأستراليا وهذا مصيره

لغز الأمواج المسننة

يعتبر فهم أصل وتشكل الأمواج المسننة تحديًا كبيرًا للعلماء، حيث تتطلب دراسة شاملة وتجارب دقيقة لفهم طبيعتها وأسباب تشكلها. هناك العديد من النظريات المقترحة لشرح هذه الظاهرة، ولكن لا يوجد اتفاق عام حتى الآن.

تعتقد بعض النظريات أن الأمواج المسننة قد تكون نتيجة لتداخل متعدد للأمواج المختلفة في المحيطات أو الغلاف الجوي. يعتقد البعض الآخر أنها قد تنشأ نتيجة لتغيرات في درجة حرارة الماء أو تداخل تيارات بحرية معينة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتقاد بأن الأمواج المسننة قد تكون مرتبطة بعوامل طبيعية أخرى مثل التيارات البحرية والرياح والتضاريس القريبة. قد تكون الأمواج المسننة أيضًا ظاهرة تأثيرية لقوى طبيعية مجهولة لا يزال العلماء يحاولون فهمها.

 قد تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة البحرية، حيث يمكن أن تؤثر على الحياة البحرية والنظم البيئية المحيطة. وقد تتسبب هذه الأمواج في تغيير توزيع الأكسجين والمواد الغذائية في المياه، مما يؤثر على الكائنات البحرة وسلسلة الغذاء.

على الرغم من صعوبة حل لغز الأمواج المسننة، إلا أن العلماء والباحثين يواصلون العمل على دراستها ومحاولة فهمها بشكل أفضل. يتم استخدام تقنيات متقدمة مثل الرادار والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار البحرية لمراقبة هذه الأمواج وتسجيلها وتحليلها.

الامواج البيئة البحرية الحياة البحرية النظم البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

عاجل| السبب الحقيقي وراء رحيل طبيب الأهلي.. تغيير جديد في جهاز الفريق.. وهذا البديل

ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم.. أسطورة خالدة في تاريخ الرياضة

أهلاوي ولا زملكاوي.. عمر مرموش يكشف انتماءه | وأصعب لحظة في مسيرته

تعميق الصناعة وتمكين القطاع الخاص.. مدبولي يجتمع باللجنة الوزارية لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار

أرجوكم أعيدوا النظر.. أحمد مجاهد يهاجم اتحاد الكرة بسبب الحكام

فيتوريا غاضب جدًا .. شوبير يتساءل عن سبب استبعاد نجم المنتخب لأسباب فنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ