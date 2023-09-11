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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من أمريكا وفيتنام بشأن استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، اليوم الاثنين، من "التهديد أو استخدام القوة" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وذلك بعد أيام من الاشتباك الأخير بين سفن صينية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال الرئيس جو بايدن وزعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج إن المطالبات المتنافسة على الممر المائي الاستراتيجي يجب تسويتها بموجب المعايير الدولية.

وتطالب بكين بالسيادة على البحر بأكمله تقريبًا، والذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنويًا، وتجاهلت حكم المحكمة الدولية بأن تأكيدها ليس له أي أساس قانوني.

وقال بايدن وترونج في بيان مشترك: "أكد الزعماء دعمهما الثابت للحل السلمي للنزاعات وفقا للقانون الدولي، دون التهديد باستخدام القوة أو استخدامها".

كما دعا الجانبان إلى "حرية الملاحة والتحليق والتجارة المشروعة دون عوائق في بحر الصين الجنوبي".

وجاء البيان بعد يوم من توصل بايدن وترونج إلى اتفاق لتعميق التعاون، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

وتختلف واشنطن مع بكين بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك التجارة والأمن وحقوق الإنسان وتغير المناخ وتتطلع إلى تعزيز شبكتها من الحلفاء لمواجهة النفوذ الصيني.

وتشعر فيتنام، التي خاضت حربا مع الصين بين عامي 1979 و1988، بالقلق من جارتها الشمالية العملاقة، وهي واحدة من عدد قليل من الدول التي تطالب بالسيادة على العديد من الجزر الصغيرة والنتوءات المنتشرة في بحر الصين الجنوبي.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني وقوارب أخرى بمضايقة اثنتين من سفن خفر السواحل التابعة لها أثناء قيامهما بنقل الإمدادات إلى القوات الفلبينية على متن سفينة توماس شول الثانية.

وتنشر الصين مئات السفن للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وأسراب الشعاب المرجانية.

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