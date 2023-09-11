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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من سيارته.. حسام غالي يخطف الأضواء عبر إنستجرام

حسام غالي
حسام غالي

شارك اللاعب حسام غالي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر حسام غالي في الصورة بإطلالة متميزة من داخل سيارته.

عقب حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية، والتي وضعت المارد الأحمر في طريق سهل مقارنة بباقي الفرق إذ بعدت النادي الأهلي عن طريق مانشستر سيتي حال الفوز والتأهل والوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة. 

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 

وكشفت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، عن مواجهة النادي الأهلي مع الفائز من المباراة الافتتاحية بين كلا من نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره نادي أوكلاند سيتي، في واحدة من المباريات القوية، التي سينتظرها قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية، وخاصة من جمهور نادي اتحاد جدة. 

من جانبه قال "غالي"، خلال تصريحات مع قناة العربية، إن قرعة كأس العالم للأندية كانت مثيرة، ومباراة الاتحاد السعودي مع أوكلاند سيتي ستكون مباراة قوية، إلا أنه يتوقع النتيجة المنتظرة خاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها نادي الاتحاد السعودي في الفترة الراهنة. 

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الاتحاد هو المرشح الأول لمواجهة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وستكون مباراة صعبة للغاية بين كلا الفريقين، ولن تكون مباراة سهلة على الإطلاق بين الفريقين. 

وواصل: "الناس كلها عارفة النادي الأهلي ودوافعه دايما، والوصول لأبعد نقطة في المشوار، وأنه دايما عاوز ينتصر ويحقق كل اللي يقدر عليه".

حسام غالي

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