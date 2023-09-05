بالجلابية السعودي.. كريم بنزيما يعلق على قرعة كأس العالم للأندية

لفت النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي، وريال مدريد السابق، الأنظار خلال إجراء قرعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها نادي اتحاد جدة في النسخة الحالية باعتباره بطل الدوري السعودي لآخر نسخة مكتملة من البطولة.

وظهر كريم بنزيما مترديا الجلباب السعودي، والذي أثار إعجاب قطاع كبير من محبي اللاعب في كل مكان في العالم، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الحالية.

كريم بنزيما يعلق على قرعة كأس العالم للأندية

ووقع نادي اتحاد جدة في مواجهة نادي أوكلاند سيتي في أولى مباريات كأس العالم للأندية، وسط دعم كبير من مشجعي نادي الاتحاد لفريقهم، أنهم قادرين في الوصول لمناطق بعيدة من البطولة، خاصة أن الفائز من مباراة الفريقين سيواجه النادي الأهلي المصري.

ومن جانبه علق كريم بنزيما، على وقوعه مع نادي أوكلاند سيتي في أولى مباريات كأس العالم للأندية، قائلا إنه لا يعد جماهير اتحاد جدة بأي شيء، ودائما يحاول اللاعبون يقدمون الأفضل بالنسبة لهم في كل البطولات المشاركين فيها.

وأضاف بنزيما، خلال تصريحات نقلتها قناة العربية، أنه ينتظر دعم الجماهير ومساندتهم في المباريات التي ستقام في بطولة كأس العالم في مدينة جدة، مؤكدا أن كأس العالم بطولة هامة وبها أندية كبيرة مشاركة فيها، ويأمل أن يقدم اتحاد جدة نفسه بشكل جيد في هذه البطولة، والوصول لأبعد مدى، خاصة أن نادي اتحاد جدة يمتلك عناصر جيدة قادرة على صناعة الكثير.