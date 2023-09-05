الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت بمدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة الأهلي للفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية كالتالي:

المباراة الافتتاحية:

اتحاد جدة السعودي - أوكلاند سيتي النيلوزيلندي

الدور ربع النهائي:

الأهلي X الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

كلوب ليون المكسيكي X أوراوا الياباني

نصف النهائي

المتأهل من الأهلي والاتحاد وأوكلاند X بطل أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد)

الفائز من كلوب ليون وأوراوا X مانشستر سيتي الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 22 ديسمبر المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وتجرى مبارياتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وستكون هذه هي النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة فرق قبل تغيير نظام البطولة إلى 32 فريقا في عام 2025.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.