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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشحات : المشروعات الزراعية ساهمت في وصول الرقعة لـ 4 ملايين فدان

الأرض الراعية
الأرض الراعية

أكد الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية وزيادتها وتطبيق نظم الري الحديثة، والعمل على إستنباط أصناف جديدة عالية الجودة.

 

وقال محمد الشحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بيزنس"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، أن مشروع "توشكى الخير" ومشروع "الدلتا" و"الوادي الجديد" و"العوينات و “سيناء”،  ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية حتى وصلت لـ 4 مليون فدان.

وأشار محمد الشحات إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر تغطى 5 مليون متر مكعب من المياه.
 

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