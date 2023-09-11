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إلهام أبو الفتح
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مرأة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

صدى البلد

آثار خبر وفاة عروسة قبل زفافها بسبب تناولها وجبة الشعرية السريعة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا. 

 

وقالت الدكتورة شيرين علي زكي  ، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين علي صفحتها بالفيسبوك  ستظل الشعرية السريعة  القضية الجدلية الدائمة ...

 

  هل وجبة الشعرية السريعة القاتل الصامت ؟؟

ما هي أخطار النودلز او الشعرية السريعة التحضير 

تتكون النودلز او الشعرية السريعة من الآتي :

 كربوهيدرات :

_ تحتوي النودلز على اكثر من 60% من الكربوهيدرات نتيجة دقيق القمح الخاص بالشعرية

_ دهون مشبعة ومصدرها زيت النخيل الذي تحتويه تلك الشعرية ... 
اضرار الدهون المشبعة وخطورتها معروفة لكننا نستهلك الكثير من الدهون المشبعة في منتجات مختلفة نستخدمها يوميا ومنها الدهون النباتية المستخدمة في صناعة منتجات الالبان وكذلك الزبدة  النباتية والسمن النباتي  وغيرها من المنتجات

المكونات السابقة هي المكونات الرئيسية الشعرية السريعة .. فلا يوجد بها بروتينات او فيتامينات او املاك معدنية او  اي فوائد تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها

لذلك فالاندومي ما هو الا وجبة فقيرة الفائدة لا تصلح ان تكون وجبة رئيسية بل هي وجبة للتسالي وسد الجوع فقط . والاعتماد عليها كوجبة رئيسية الاطفال يتسبب في ظهور اعراض نقص وسوء التغذية عليهم

يتم اضافة مواد حافظة ومعززات للنكهة وتحسين القوام على الشعرية السريعة ، لكن تلك المكونات يتم اضافتها على اغلبية الاغذية  المحفوظة  لا تشكل خطرا في حد ذاتها لاحتوائها على تلك المواد

فان  المادة المثيرة للجدل في الشعرية السريعة هي مونو صوديوم جلوتامات او احادي جلوتامات الصوديوم او الملح الصيني واختصاىها MSG  ويرمز لها ب E621 :

هي مادة معززة للنكهة تتواجد في توابل دد ومرقة الدجاج  كما انها تباع منفصلة معبأة او سائبة وتستخدمها العديد من ربات البيوت لتعزيز للنكهة والطعام اثناء الطهو.
تلك المادة المتهمة بالتسبب في السرطان وتدمير خلايا المخ وقبل انها من احد مسببات الزهايمر وبعض الامراض العصبية الاخرى

جميع الجهات الرقابية العالمية اعلنت ان كل تلك الاتهامات لم تثبت بالتجارب العلمية الموثقة ،  ولم تخرج التجارب التي اجريت على البشر بأي ادلة قاطعة تثبت اضرار تلك المادة... لكنها تتسبب في  الحساسية لبعض الاشخاص وقد ينتابهم احساس بالصداع والغثيان نتيجة تناول كميات اكثر من المسموح بها يوميا والتي لا ينبغي ان تزيد عن 3 جرام يوميا وهي النسبة الآمنة والمسموح بها والتي حددتها هيئة الغذاء والدواء الامريكية.

 

 

 

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