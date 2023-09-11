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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية كفر الشموت ببنها

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ، عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية كفر الشموت مركز بنها، اليوم الإثنين والثلاثاء، الموافق 11 و12 سبتمبر الجاري.

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وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.

وكشفت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية ، أن لقافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج بالمجان علي يد مجموعة متميزة من الأطباء، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل، وبالتنسيق مع الدكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية ومدير الرعاية الأساسية.

القليوبية القافلة الطبية المجانية كفر الشموت المبادرة الرئاسية مديرية الشؤون الصحية

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