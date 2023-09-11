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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

صدى البلد

نشر الدكتور جهاد حرب هنيدي اخصائي التغذية والطب البداية  منشور عن اهمية الكاتشب

وقال في منشورة فان الكاتشب المصنوع بالمنزل دون مواد حافزة هي التي تنطبق عليها الفوائد التالية 

وتابع من اهم فوائد الكاتشب  هو احتفاظه اللايكوبين المقاوم للسرطانان مثل سرطان البروستات, الرئة, المعدة,وعنق الرحم. 

 

اللايكوبين ينظم نسبة الكوليستيرول. ونظرا لوجود البهارات مع الفيتامينات مثل فيتامين А الذي يقوي صحة العين, فهو  ممتاز للعظام والأسنان. كم هو لذيذ مع البطاطا المقلية مشاركة مع الفلفل الأسود؟ إضافته للمقالي و المشاوي جعلته في قمة فاتحات الشهية,لا يسمن لأنه فقير بالدهون وهو نافع لعلاج أمراض القلب. به فيتامين А من شأنه أن يرفع نسبة السيروتونين والدوبامين المفيدين للدماغ وتقوية الرغبات الجنسية, يغذي الإوعية الدموية ويعتبر هام لمرضى السكري والقلب والكلى. لا يعالج فقر الدم لأنه فقير بالحديد, إلا أن وفرة ما به من فيتامين С مكنته من المساعدة على امتصاص الحديد من الأمعاء لعلاج فقر الدم. 
يعزز الخصوبة ويزيد عدد الحيوانات المنوية فهو يعد إحدى الوسائل الآمنة لتحسين القدرة الجنسية من دون وجود مخاطر, يخفض الكوليستيرول الضار ومفيد لمرض القلب. اكثروا منه في موسمه وحضروه في منازلكم ولا تشتروه جاهزا" من الأسواق لأن المنزلي لا يضم مواد حافظة المسرطنة وهو امن.

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

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