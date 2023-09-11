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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح جديد.. سقوط صاحب شركة استولى على 2.5 مليون جنيه من المواطنين

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ألقت أجهزة الأمن القبض علي صاحب شركة بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الفاكهة مقابل أرباح ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة بتضررهم من صاحب شركة إستيراد وتصدير بمحافظة القاهرة لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم ، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ 2,5 مليون جنيـه مصرى  و 10آلاف دولار أمريكى من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها .

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وبالفحص تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى 15 قضية " شيك" بإجمالى أحكام بلغت 35 سنة حبس ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة .

توظيف تجارة الفاكهة القاهرة صاحب شركة مكافحة جرائم الاموال

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