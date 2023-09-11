25 ميدالية ذهبية بمنتخب الناشئين.. نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج يوضح

قال اللواء يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج ، إن بطولة الشطرنج للناشئين تقام تحت سن ١٨ عاما ، وهي كانت في الفترة ما بين ١ إلى ٩ سبتمبر الجاري ، مشيرا إلى أن مصر حققت المركز الاول البطولة ، وهو المركز المعتاد لمصر بين افريقيا .

وتابع اللواء يوسف وصال ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر "، أن مصر حصلت على ٢٥ ميدالية منها ٩ ذهب ، و ٦ فضة ، و ١٠ برونز .

وتابع : مصر اشترك فيها ٢٠٠ لاعب في المسابقة ، وكان مستوى اللاعبين ممتازا .

واعلن أن مصر ستستضيف بطولة افريقيا للناشئين في شرم الشيخ في شهر اكتوبر تحت عمر ١٢ عاما .