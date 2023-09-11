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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيقلد الفلوس.. سقوط مزور محترف في قبضة الأمن

فلوس
فلوس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل مقيم بالفيوم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته مبالغ مالية "مقلدة، صحيحة" وهاتف محمول فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة ، فقد .

وأقر بتحصله عليها من شخص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى مقيم بمحافظة الغربية بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبلغ مالى ، تم ضبط الأخير ، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر - طابعة - ماسح ضوئي "سكانر" - كمية من  الورق الأبيض المستخدم فى الطباعة - وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على نموذج لعملة معدة للطباعة .

و بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى اصطناع العملات المحلية المقلدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العملات المحلية العملات المالية مبالغ مالية مبالغ مالية مقلدة مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

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