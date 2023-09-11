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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ ونظيره الغيني يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الشيوخ يستقبل
رئيس الشيوخ يستقبل نظيره الغيني

استقبل  المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس تيريزا إفوا اسانجوبو رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والوفد المرافق لها.

 


رحب المستشار "عبدالرازق"  بالوفد الغيني، مشيداً بعمق العلاقات  بين البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم  التعاون الثنائي بينهما  تحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين.


من جانبه، أبدت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية  سعادتها بزيارة مصر وتقديرها لحسن الاستقبال الذي لمسته  منذ حضورها للقاهرة،


مؤكدة أن زيارتها لمصر تهدف الي تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين الصديقتين والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية، لافتة إلي أن  زيادة التعاون بين المجلسين سينعكس ايجابياً على العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.


ووجهت" اسانجوبو" الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة غينيا الاستوائية والبرلمان الغيني في اقرب وقت وهو مارحب به رئيس مجلس الشيوخ.


وقام الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون بين مجلسى الشيوخ بالبلدين، كما وافقا على انشاء جمعية صداقة بين المجلسين.


حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

عبد الوهاب عبدالرازق تيريزا إفوا غينيا

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