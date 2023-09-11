أوعى تشتري موبايل دلوقتي.. أقوى كاميرا مع iPhone 15

تستعد شركة Apple لإطلاق هواتف iPhone 15 الجديدة في مؤتمرها السنوي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. وبحسب التسريبات الأخيرة، فإن الكاميرا ستكون الميزة الرئيسية في هذه الهواتف، حيث ستشهد تحسينات كبيرة في الكاميرا الرئيسية وإضافة كاميرا تليفوتوغرافية جديدة.

كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل

وفقًا للتسريبات، فإن الكاميرا الرئيسية في iPhone 15 وiPhone 15 Plus ستحصل على ترقية كبيرة، حيث ستصبح بدقة 48 ميجابكسل. هذا يعني زيادة كبيرة في جودة الصور بمختلف الظروف الإضاءة. ستكون الصور أكثر وضوحًا وتفصيلاً، مما يجعل تجربة التصوير أكثر إشباعًا ورضىًا.

كاميرا تليفوتوغرافية بقدرة تكبير 5-6X

أما بالنسبة لهاتف iPhone 15 Pro Max، فمن المتوقع أن يأتي بكاميرا تليفوتوغرافية جديدة تمكن من التكبير بنسبة 5-6X. هذه الخاصية مهمة جدًا لأولئك الذين يحبون التصوير عن بعد أو التقاط الصور من أماكن بعيدة.

تحسينات أخرى

بالإضافة إلى التحسينات المذكورة أعلاه، يُتوقع أن تأتي كاميرا iPhone 15 مع تقنية Transistor Pixel 2-Layer من Sony، والتي ستساعد على توسيع نطاق الألوان والتفاصيل في الصور. كما ستتوفر ميزة ProRAW أيضًا على هذه الهواتف، مما سيسمح بالتحكم الكامل في تعديل الصور والتلاعب بالإعدادات الفوتوغرافية.

أثر هذه التحسينات

من المرجح أن تجعل هذه التحسينات من هواتف iPhone 15 خيارًا مغريًا لعشاق التصوير بالهواتف الذكية. ستجعل هذه التحسينات التصوير بالهاتف أكثر إبداعًا وإشباعًا، وستلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة للتصوير بالهواتف الذكية.