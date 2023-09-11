وزير الرياضة : الأزهر قوة مصر الناعمة بمنهجه الوسطي المستنير

أطلق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الأسرية، والتي تشتمل على خمسة مشروعات، يعمل على تنفيذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

التوعية الأسرية

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مؤسسة الأزهر الشريف تمتلك مكانة كبيرة في قلوب المصريين ولها دور مهم في التوعية المجتمعية بالمشكلات والقضايا، وهذا هو سر نجاح المرحلة الأولى والثانية من التعاون في تنفيذ برامج التوعية الأسرية، وتحقيقه كل الأهداف التي أعدها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن جهود فضيلة الإمام الأكبر داخليًّا وخارجيًّا ملموسة بشكل كبير ولها تأثير واضح، وأسهمت بشكل كبير في تصدر الأزهر المشهد عالميًّا مع أكبر المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الأزهر يمثل قوة مصر الناعمة، بما يمتلكه من منهج وسطي مستنير.

من جانبه بيّن الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن برنامج التوعية الأسرية بدأت فعالياته منذ عام 2018م بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة من بينهم وزارة الشباب والرياضة، واستفاد من البرنامج 6.5 مليون مواطن، حيث قمنا بمجمل أعمال (1,864,122) عملًا ، ما بين استشارات أسرية، وندوات تثقيفية، وورش عمل، ولقاءات جماهيرية، ودورات متخصصة، ومشاركات إعلامية، ومحتوى توعوي، وحفلات تخرج، بالإضافة إلى مطويات، وبلغ عدد اللقاءات المباشرة 91,055 لقاء.

وأوضح الدكتور الحديدي أن المرحلة الثانية من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة نُفّذ خلالها 10 دورات لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بمقرات أندية الفتاة والتطوع، استفاد منها 2,300 مستفيد، ونفذ 13 دورة مجتمعية تخصصية بالتعاون مع إدارة أندية الفتاة وإدارة الجامعات استفاد منها 2,800 مستفيد، بينما كانت لقاءات الجامعات والمعاهد العليا 270 لقاء، واستفاد منها 54,000 مستفيد.

ثم أعلن الدكتور الحديدي عن فعاليات المرحلة المقبلة من التعاون وتشتمل على خمسة مشروعات، الأول: تنفيذ المرحلة الثالثة من لقاءات الجامعات والمعاهد العليا، وسنعمل على تنفيذ عدد 650 لقاء وورشة عمل، والمشروع الثاني: تنفيذ المرحلة الثانية من لقاءات وندوات أندية الفتاة والتطوع تحت عنوان ( نربي صح )، ونستهدف تنفيذ 518 لقاء، والمشروع الثالث: تنفيذ المرحلة الثالثة من دورات تأهيل المقبلين على الزواج، حيث نستهدف إقامة عمل 15 دورة تدريبية، وفي المشروع الرابع: نستهدف تنفيذ المرحلة الثالثة من الدورات المجتمعية المتخصصة للمحافظات الحدودية من خلال 15 دورة تدريبية، بينما نستهدف من المشروع الخامس: تدشين لقاءات لتفعيل بنود الأخوة الإنسانية لجميع المراحل العمرية بواقع 15 دورة تدريبية.

هذا اللقاء كان واحدًا من فعاليات بروتوكول التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ويمثله مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووزارة الشباب والرياضة، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030م.