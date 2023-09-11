نشرة الحوادث | حكاية هنادي بولاق.. قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

اعترفت المتهمة، هنادي أنها قامت بتسهيل ممارسة الحرام مع فتاتين مقابل أموال مالية بغرض المتعة الحرام في منطقة بولاق الدكرور.

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق محافظات مطروح، والدقهلية وأسيوط وسوهاج.

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 6 نوفمبر للمذكرات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعرض فتاة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" للضرب من قِبل زوجة والدها بالجيزة.