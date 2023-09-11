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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث | حكاية هنادي بولاق.. قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

صدى البلد

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

حكاية هنادي بولاق .. اعترافات مثيرة للمتهمة: بنعمل مصلحة

اعترفت المتهمة، هنادي أنها قامت بتسهيل ممارسة الحرام مع فتاتين مقابل أموال مالية بغرض المتعة الحرام في منطقة بولاق الدكرور.

ضبط 8 عناصر إجرامية للاتجار بمواد مخدرة وأسلحة نارية بمطروح والدقهلية وأسيوط وسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق محافظات مطروح، والدقهلية وأسيوط وسوهاج.

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 6 نوفمبر للمذكرات.

سيدة بلا رحمة.. تعدت على ابنة زوجها بالضرب داخل شقتها بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعرض فتاة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" للضرب من قِبل زوجة والدها بالجيزة.

تأجيل أولى جلسات محاكمة زوج مذيعة شهيرة لـ 25 سبتمبر

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