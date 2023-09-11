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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8 عناصر إجرامية للاتجار بمواد مخدرة وأسلحة نارية بمطروح والدقهلية وأسيوط وسوهاج

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق محافظات مطروح، والدقهلية وأسيوط وسوهاج.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصد بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظات مطروح، والدقهلية وأسيوط وسوهاج.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 31500 كيلو جرام، و4000 قرص مخدر لعقار "التامول"، وبندقية آلية وخزينة، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.
كما أمكن ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة نبروه بالدقهلية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3600 كيلو جرام، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وكمية من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون"، بالاضافة إلى ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وكمية من الأقراص المخدرة لعقار "التامول"، وبندقية آلية، وخزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وفارغ طلقة، وفرد محلي، وفرد خرطوش، ودراجة نارية "بدون لوحات" وسلاح أبيض.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بمشاركة مديرية أمن سوهاج، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، يقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا، بالتردد على دائرة مركز شرطة العسيرات؛ للاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 10 أفردة محلية، ومبلغ مالي..وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو 3 ملايين و600 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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