قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران | فيديو
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو
جلسة مرتقبة بين وزير الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس .. برشامة يواصل تفوقه وسفاح التجمع بالمركز الثالث

برشامة
برشامة
أحمد البهى

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 5  أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس» و “ إشعار بالموت” .

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس الاربعاء   .

برشامة:

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس وصلت إلي  909,775 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.


إيجي بست: 
حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 212,610 جنيه، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

سفاح التجمع: 
تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينمات مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 192,509 جنيه أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس: 
حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 73,307 جنيه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

فيلم إشعار بالموت 

بينما حقق فيلم “إشعار بالموت” إيرادات بلغت قيمتها 5,368 جنيه. 

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل.



 

سفاح التجمع إيجي بست فاميلي بيزنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الطعمية
السرطان
هيفاء وهبي
Tank 700‎
