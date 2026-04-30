احكم بعقلي .. كامل الباشا يكشف تفاصيل مشاركته كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كشف الفنان الفلسطيني العالمي كامل الباشا تفاصيل مشاركته كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وقال الفنان الكبير كامل الباشا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "اللجنة متنوعة ومكونة من تخصصات متعددة في المجال الفني، سواء في التمثيل أو الإخراج أو الإنتاج، وهذا يجعلنا نعمل وضميرنا مرتاح، حيث نحكم على الأعمال المشاركة في المسابقة من حيث اكتمال عناصرها الفنية".

وتابع: "اللجنة تناقش الأعمال ثم تقوم بالتصويت بعد ذلك، ونأمل أن تكون النتائج مرضية، فأنا أحكم بعقلي وليس بقلبي، لأن هذه مسؤولية سنحاسب عليها".