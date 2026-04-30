تعاون جديد يجمع العزب ومجدي الهواري ومريم أبو عوف في «شياطين المرج»

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب عن مشاركته في حكاية جديدة بعنوان «شياطين المرج»، ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يستعرض وقائع مستوحاة من أحداث حقيقية تم تناولها في حلقات الإعلامي سامح سند.



وأوضح العزب أن المسلسل يتكون من 5 حكايات، تضم كل حكاية 3 حلقات، مشيرًا إلى تعاونه في هذه القصة مع المنتج مجدي الهواري، والمخرجة مريم أبو عوف.

ونشر العزب البوستر الترويجي للعمل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معلقًا بطريقة تشويقية:«بص، أنا هحاول أقنعك إن مش إحنا شياطين المرج، فهتبص للصورة، ومش هتصدق، وأنا عاذرك».