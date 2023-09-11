الكونفدرالية الأفريقية.. مصدر بالزمالك يكشف مصير تواجد عواد بقائمة مباراة أرتا سولار

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف الحارس محمد عواد، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق أرتا سولار الجيبوتي يوم 16 سبتمبر الجاري، في تنزانيا، ضمن ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

واكد المصدر أن محمد عواد سيغيب عن لقاء أرتا سولار، لعدم الجاهزية الطبية بسبب إصابته بخشونة في الركبة وارتشاح.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي في الوقت الحالي، من أجل التخلص من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية اليوم الإثنين أمام سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساءً، استعدادا للقاء بطل جيبوتي المقبل.