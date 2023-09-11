بسبب العاصفة دانيال.. الجزائر تعلن استعدادها لتقديم مساعدات إلى ليبيا

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن كامل استعدادها للوقوف إلى جانب ليبيا للمساعدة في التخفيف من وطأة السيول والفيضانات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المجلس البلدي لمدينة درنة الليبية، أن الوضع كارثي في المدينة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي عاجل.

ووفقا لصحيفة "المشهد" الليبية، أكد المجلس البلدي في درنة أن "الوضع في المدينة خرج عن السيطرة ونطالب بمساعدات دولية، ونطالب الجهات المختصة بفتح ممر بحري لانهيار معظم الطرق".

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين.