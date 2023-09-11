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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف استغل اللصوص التكنولوجيا الحديثة في سرقة السيارات.. معلومات خطيرة

ما دور التكنلوجيا
ما دور التكنلوجيا في سرقة السيارات و أهميتها

السيارات الحديثة الآن تحتوي علي تكنولوجيات متطورة ، تعمل بنظم حديثة معتمدة علي أجهزة كمبيوتر دخل السيارة ، حيث يوجد بالسيارات الحديثة الآن ما يصل إلى 100 كمبيوتر، بالإضافة الي ملايين من الخطوط الرمزية المبرمجة .

ما دور التكنلوجيا في سرقة السيارات و أهميتها

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الكومبيوترات المتواجد بالسيارات الحديثة متصلة ببعضها البعض بداخل شبكة لتشغيل جميع أنظمة السيارة ، وبالتالي هذا ما جعل سرقة السيارات الآن تعتمد علي التكنولوجيات الحديثة .

ما دور التكنلوجيا في سرقة السيارات و أهميتها

- أنظمة الكومبيوتر بالسيارات :

ما دور التكنلوجيا في سرقة السيارات و أهميتها

الكومبيوترات في السيارات تنقسم الي 4 فئات :

- الفئه الأولي : تعمل علي تشغيل مجموعة القيادة، وهي مسؤولة عن الوقود والبطارية، ومراقبة الانبعاثات، وتشغيل مثبت السرعة.

- الفئة الثانية : تعمل على تأمين السلامة؛ حيث تجمع الكومبيوترات البيانات من المحيط الخارجي للسيارة، وتدير وظائف، كتصحيح المسار، والتشغيل الأوتوماتيكي للمكابح، والمراقبة الاحتياطية.

- الفئة الثالثة : تقوم بتشغيل نظام المعلومات والترفيه لتقديم الموسيقى والفيديوهات، بالإضافة إلى التواصل مع أجهزتكم الشخصية بواسطة البلوتوث اللاسلكي.

- الفئة الرابعة : تعتني بنظام الملاحة ونظام تحديد المواقع GPS.

ما دور التكنلوجيا في سرقة السيارات و أهميتها

تختلف الكومبيوترات في سيارتكم عن الكومبيوترات التقليدية الأخرى ولكنها مشتركة في عامل واحد وهو ثقة أجهزة السيارة ببعضها البعض، ما يعني أن نجاح المخترق في الوصول إلى كومبيوتر واحد، يسهل علي الوصول إلى الكومبيوترات الأخرى، وبالتالي يسهل علي سيارات اليوم السرقة بمساعدة التقنيات الحديثة.

- كيفية سرقة السيارات بناء علي التكنلوجيا :

ما دور التكنلوجيا في سرقة السيارات و أهميتها

1- قرصنة المفاتيح اللاسلكية :

يمكن للسارق اليوم الدخول الي السيارة بدون مفتاح ويمكنه تشغيل السيارة عن بعد ، وذلك يتم من خلال تزامن جهاز التحكم مع رمز يعرفه السارقون ، ويتم ذلك عن طريق أرسال إشارات لتشغيل السيارة عن بعد ، وبعدها يقترب السارق الي السيارة ويتم فتح القفل .

عملة السرقة هذه تعتمد علي معرفة إشارة الراديو وتسجيلها، ومن ثم إعادة تشغيل الإشارة لفك قفل السيارة.

2-  استخدام جهازين لبناء جسر إلكتروني :


يمكن استخدام جهازين لبناء جسر إلكتروني بين جهاز التحكم والسيارة، ومن ثم يتم الاقتراب من السيارة ويتم استخدام جهاز لأرسال رمز رقمي لجهاز المالك الأصلي ، ومن ثم يكون هناك شخص أخر بالقرب من منزل المالك ويقوم بالتقاط الإشارة ويرسلها لصديقة مرة أخري لفتح السيارة والتحرك بها ، وعندما يقوم بإيقاف السيارة لن يستطيع تشغيلها مرة أخري .

3- قرصنة الشبكات :

شبكة منطقة التحكم بالسيارة تسمح للكومبيوترات بإرسال الأوامر والمعلومات لبعضها البعض، إلا أنها غير معنية بمسألة الأمن، على افتراض أن الأجهزة تحمي نفسها بنفسها، ولكن هذا الافتراض يترك شبكة منطقة التحكم مكشوفة أمام القراصنة ويتم اختراقها واختراق الكمبيوتر الذى يتحكم بالسيارة ويتم تشغيلها والتحرك بها .

4- هجوم ارتداد :

يستخدم السارقون ما يعرف بقرصنة الـ USB التي تستغل عيب في تصميم السيارات، وتسمى هذه الوسيلة بحيلة الـ USB، لأن السارق يبحث عن منفذ في عمود التوجيه فور دخولهم إلى السيارة لوضع موصل USB في المنفذ لـ يتيح لهم تشغيل المحرك.

ما دور التكنلوجيا في سرقة السيارات و أهميتها

جدير بالذكر أن أصحاب السيارات يجب عليهم تامين سياراتهم جيدا تجاه هذه الحيل حتي لا يستطيع احد أن يقوم بسرقة سياراتهم، أو يتم تعرضهم للسرقة .

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