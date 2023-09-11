هل تعثر السائق لويس هاميلتون سيؤثر على إرثه في فورمولا-1.. تفاصيل

تعثر السائق البريطاني لويس هاميلتون في الفترة الأخيرة، لن يؤثر على إرثه في فورمولا-1، وسيظل لويس هاميلتون في الذاكرة إلى جانب مايكل شوماخر كأسطورة تاريخية في عالم رياضة سباقات الفورمولا-1 .
وذلك لان لويس هاميلتون قد وصل الي الرقم القياسي الذى حققه مايكل شوماخر والذى حصل به علي لقب بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1 وذلك للمرة السابعة خلال مسيرته وحتي عام ، 2020 ولكنة لم يحقق ذلك الرقم مره اخري بسبب تواجد السائق الهولندي ماكس فيرستابن سائق سيارات فريق ريد بول .
لويس هاميلتون يحتل المركز الرابع في ترتيب سائقي فورمولا-1 ذلك العام ، وذلك يجعله موسم صعب عليه، وهناك تكهنات ظهرة من فترة توضح اقتراب انتهاء مسيرته هاميلتون في عالم سباقات الفورمولا-1 .
ولكن هاميلتون قضي علي تلك التكهنات وقرر الاستمرار في السباقات حتي عام 2025 ن وذلك جاء من خلال توقيع عقد جديد مع مرسيدس، وأبدى شيكتر سعادته برؤية استمتاع هاميلتون بالمشاركة في السباقات .
ومن جانبه أوضح شيكتر، المتوج بلقب بطولة العالم 1979 في سباقات الفورمولا-1 ،: قائلاً :"اعتزلت في عمر الـ 30 عاما، أما هاميلتون فيرغب في المضي قدما، وهذا قرار شخصي منه ولا يستطيع احد منعه من ذلك ".
وتابع قائلا :" سيأتي زميل ويتفوق عليه هاميلتون وهذا يحدث، ولا شك في ذلك، لكن الجماهير ستظل تتذكر هاميلتون السائق البارع، و لا يمكن أن يفوز بهذا العدد من الألقاب في بطولة العالم، ولا يتم اعتباره كأسطورة."