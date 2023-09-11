هل تعثر السائق لويس هاميلتون سيؤثر على إرثه في فورمولا-1.. تفاصيل

تعثر السائق البريطاني لويس هاميلتون في الفترة الأخيرة، لن يؤثر على إرثه في فورمولا-1، وسيظل لويس هاميلتون في الذاكرة إلى جانب مايكل شوماخر كأسطورة تاريخية في عالم رياضة سباقات الفورمولا-1 .

هل تعثر السائق لويس هاميلتون سيؤثر على إرثه في فورمولا-1

وذلك لان لويس هاميلتون قد وصل الي الرقم القياسي الذى حققه مايكل شوماخر والذى حصل به علي لقب بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1 وذلك للمرة السابعة خلال مسيرته وحتي عام ، 2020 ولكنة لم يحقق ذلك الرقم مره اخري بسبب تواجد السائق الهولندي ماكس فيرستابن سائق سيارات فريق ريد بول .

هل تعثر السائق لويس هاميلتون سيؤثر على إرثه في فورمولا-1

لويس هاميلتون يحتل المركز الرابع في ترتيب سائقي فورمولا-1 ذلك العام ، وذلك يجعله موسم صعب عليه، وهناك تكهنات ظهرة من فترة توضح اقتراب انتهاء مسيرته هاميلتون في عالم سباقات الفورمولا-1 .

هل تعثر السائق لويس هاميلتون سيؤثر على إرثه في فورمولا-1

ولكن هاميلتون قضي علي تلك التكهنات وقرر الاستمرار في السباقات حتي عام 2025 ن وذلك جاء من خلال توقيع عقد جديد مع مرسيدس، وأبدى شيكتر سعادته برؤية استمتاع هاميلتون بالمشاركة في السباقات .

هل تعثر السائق لويس هاميلتون سيؤثر على إرثه في فورمولا-1

ومن جانبه أوضح شيكتر، المتوج بلقب بطولة العالم 1979 في سباقات الفورمولا-1 ،: قائلاً :"اعتزلت في عمر الـ 30 عاما، أما هاميلتون فيرغب في المضي قدما، وهذا قرار شخصي منه ولا يستطيع احد منعه من ذلك ".

هل تعثر السائق لويس هاميلتون سيؤثر على إرثه في فورمولا-1

وتابع قائلا :" سيأتي زميل ويتفوق عليه هاميلتون وهذا يحدث، ولا شك في ذلك، لكن الجماهير ستظل تتذكر هاميلتون السائق البارع، و لا يمكن أن يفوز بهذا العدد من الألقاب في بطولة العالم، ولا يتم اعتباره كأسطورة."