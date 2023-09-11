سعر مرسيدس E 300 de للطرق غير الممهدة | صور

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن اطلاق سياراتها الجديدة E 300 de من نسخ سيارات All-Terrain المخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة، وهي تنتمي للطراز T من الفئة E، وسيتم الإعلان عن سيارة مرسيدس الجديدة في ربيع عام 2024 القادم .

مرسيدس All-Terrain E 300 de الجديدة

سيارة مرسيدس All-Terrain E 300 de الجديدة

- مواصفات مرسيدس E 300 de

تحتيو سيارة مرسيدس E 300 de علي العديد من المميزات الحديثة منها ، نظام تعليق هوائي للمحور الأمامي، وشبكة أمامية تشبه المتواجدة في موديلات السيارات الـ SUV من مرسيدس، بالإضافة الي حماية خط الحزام بألواح بلاستيكية.

- محرك E 300 de من مرسيدس

مرسيدس All-Terrain E 300 de الجديدة

تحصل سيارة مرسيدس All-Terrain E 300 de الجديدة علي قوتها من محرك ديزل 4 سلندر ، ينتج قوة 145 كيلووات أى ما يعادل 197 حصان، وبها محرك بنزين مكون من 6 سلندر، يخرج قوة 280 كيلووات، أي ما يعادل 381 حصان .

مقصورة مرسيدس All-Terrain E 300 de الجديدة

وتعمل سيارة مرسيدس موديل E 300 de بنظام دفع هجين Plug-in يتكون من محرك ديزل بقوة 95 كيلووات، أي ما يعادل 129 حصان، ومحرك كهربائي ، ويمكن لسيارة مرسيدس E 300 de

أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 102 كم.

- سعر مرسيدس E 300 de

مرسيدس All-Terrain E 300 de الجديدة

ستتوافر سيارة مرسيدس All-Terrain E 300 de الجديدة بسعر 67 ألف و500 يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و230 ألف جنيه مصري تقريبًا.