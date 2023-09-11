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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس E 300 de للطرق غير الممهدة | صور

مرسيدس All-Terrain
مرسيدس All-Terrain E 300 de الجديدة

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن اطلاق سياراتها الجديدة  E 300 de  من نسخ سيارات All-Terrain المخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة، وهي تنتمي للطراز T من الفئة E، وسيتم الإعلان عن سيارة مرسيدس الجديدة في ربيع عام 2024 القادم .

مرسيدس All-Terrain E 300 de  الجديدة

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سيارة مرسيدس All-Terrain E 300 de  الجديدة

- مواصفات مرسيدس  E 300 de

تحتيو سيارة  مرسيدس  E 300 de علي العديد من المميزات الحديثة منها ، نظام تعليق هوائي للمحور الأمامي، وشبكة أمامية تشبه المتواجدة في موديلات السيارات الـ  SUV من مرسيدس، بالإضافة الي حماية خط الحزام بألواح بلاستيكية.

- محرك E 300 de من مرسيدس

مرسيدس All-Terrain E 300 de  الجديدة

تحصل سيارة مرسيدس All-Terrain E 300 de  الجديدة علي قوتها من محرك ديزل 4 سلندر ، ينتج قوة 145 كيلووات أى ما يعادل 197 حصان، وبها محرك بنزين مكون من 6 سلندر، يخرج قوة 280 كيلووات، أي ما يعادل 381 حصان .

مقصورة مرسيدس All-Terrain E 300 de  الجديدة

وتعمل سيارة مرسيدس موديل E 300 de بنظام دفع هجين Plug-in يتكون من محرك ديزل بقوة 95 كيلووات، أي ما يعادل 129 حصان، ومحرك كهربائي ، ويمكن لسيارة مرسيدس  E 300 de
أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 102 كم.

- سعر مرسيدس  E 300 de

مرسيدس All-Terrain E 300 de  الجديدة

ستتوافر سيارة  مرسيدس All-Terrain E 300 de  الجديدة بسعر 67 ألف و500 يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و230 ألف جنيه مصري تقريبًا.

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