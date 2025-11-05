بحضور رئيس الحزب والأمين العام.. مستقبل وطن ينظم المؤتمر الختامي لقطاع الصعيد وغرب الدلتا

عقد حزب مستقبل وطن، المؤتمر الختامي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لقطاع الصعيد وغرب الدلتا، وذلك بنادي الشيخ زايد الرياضي بالجيزة.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب الأمين العام، ونواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات المركزية، وأعضاء الأمانة المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

وبحضور مرشحي القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن لقطاعي غرب الصعيد والدلتا، ومرشحي الفردي من المرحلة الأولى.

و من جانبه أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في قيادة الدولة خلال السنوات الماضية، رغم التحديات والصعوبات.

بينما أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام للحزب، أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي القادم برؤية واضحة تقوم على الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة، مشددًا على أن البرلمان هو منصة للتعبير عن صوت المواطن، وليس ساحة للشعارات أو المزايدات السياسية، مؤكدا أن تشكيل القائمة الوطنية التي ضمت مختلف القوى والأحزاب، يعكس هذه الرؤية وهدفها دعم الدولة المصرية ومؤسساتها في مرحلة دقيقة.

فيما قال الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي الجديد بروح وطنية ومسؤولية كبيرة تجاه الدولة، وبثقة في دعم المواطنين ووعيهم السياسي، داعيا الناخبين للمشاركة بكثافة.

وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن مرشحي الحزب خاضوا فترة الدعاية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط واحترام القانون، دون ارتكاب أي مخالفات انتخابية.

وفي ختام المؤتمر تم التقاط الصور الجماعية لمرشحي القائمة الوطنية ومرشحي الفردي ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

واختتمت المؤتمر، المطربة نسمة محجوب، بفقرة غنائية تفاعل معها الجمهور.

فيما كرم نادي الشيخ زايد الرياضي بالجيزة، النائب أحمد عبد الجواد، بتقديم درع باسم النادي ، تقديراً لجهوده في خدمة الوطن.