برلماني: مصر ثابتة على مبادئها في نصرة فلسطين وتتصدى بمسئولية لمهامها التاريخية

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية يمثل نهجًا وطنيًا أصيلًا لا يتغير بتبدل الظروف أو تبدل الأزمنة، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل الحصن الأول والمدافع الأصدق عن حقوق الشعب الفلسطيني، وداعمة لمسيرته نحو إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تحركات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تنطلق من رؤية استراتيجية راسخة تستند إلى مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في الحياة والكرامة، مؤكدًا أن هذا الثبات هو ما جعل من مصر صوتًا مسموعًا على الساحة الإقليمية والدولية في الدفاع عن الحق الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لمؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة تجسد بوضوح دورها التاريخي والإنساني، إذ تعمل القاهرة على تحويل الدعم السياسي والتضامن العربي إلى خطوات عملية ملموسة تعيد الحياة إلى القطاع وتفتح أمامه آفاقًا جديدة للتنمية والاستقرار، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بأن دعم الشعب الفلسطيني ليس واجبًا قوميًا فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي.

وأكد النائب مدحت الكمار، أن القاهرة تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي عربي ومصري، وليست مجرد شأن إقليمي، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل تثبيت التهدئة، واستعادة مسار المفاوضات على أسس الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.