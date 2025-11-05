قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: مصر ثابتة على مبادئها في نصرة فلسطين وتتصدى بمسئولية لمهامها التاريخية

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار
فريدة محمد

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية يمثل نهجًا وطنيًا أصيلًا لا يتغير بتبدل الظروف أو تبدل الأزمنة، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل الحصن الأول والمدافع الأصدق عن حقوق الشعب الفلسطيني، وداعمة لمسيرته نحو إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تحركات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تنطلق من رؤية استراتيجية راسخة تستند إلى مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في الحياة والكرامة، مؤكدًا أن هذا الثبات هو ما جعل من مصر صوتًا مسموعًا على الساحة الإقليمية والدولية في الدفاع عن الحق الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لمؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة تجسد بوضوح دورها التاريخي والإنساني، إذ تعمل القاهرة على تحويل الدعم السياسي والتضامن العربي إلى خطوات عملية ملموسة تعيد الحياة إلى القطاع وتفتح أمامه آفاقًا جديدة للتنمية والاستقرار، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بأن دعم الشعب الفلسطيني ليس واجبًا قوميًا فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي.

وأكد النائب مدحت الكمار، أن القاهرة تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي عربي ومصري، وليست مجرد شأن إقليمي، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل تثبيت التهدئة، واستعادة مسار المفاوضات على أسس الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

