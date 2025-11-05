قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مؤتمر إعادة إعمار غزة تتويج للجهود المصرية لإحياء مسار القضية الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن مصر تتبوأ موقع القيادة في التحرك العربي لحماية الوعي بـ القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الدور المصري يتجاوز السياسة التقليدية ليجمع بين الدفاع عن الحقوق المشروعة وحماية الوعي العربي من محاولات التزييف والتطبيع.

وأضاف عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم أن القاهرة تمثل صوت العقل والبوصلة الأخلاقية للأمة العربية، حيث تحافظ على ثوابتها القومية ومبادئها الراسخة، وتستمر في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، من منطلق أن أمن فلسطين مرتبط بأمن مصر والعرب جميعاً.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة يشكل خطوة محورية نحو الحل السياسي الشامل، لافتاً إلى أن المؤتمر ليس مجرد مبادرة إنسانية لإغاثة المتضررين، بل منصة مصرية لتجديد الالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية وتحويل الدعم إلى إجراءات عملية تسهم في بناء ما دمره العدوان وتعزيز مقومات الاستقرار في القطاع.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، أن مصر لا تقتصر على دور الوسيط، بل تمارس مسؤوليتها التاريخية كقائد وركيزة للاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن استضافة مؤتمر الإعمار تمثل إصراراً على أن إعادة البناء وسيلة لإحياء الأمل في مستقبل فلسطيني قائم على السيادة والحرية والعدالة.

غزة فلسطين البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

بالصور

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد