برلماني: مؤتمر إعادة إعمار غزة تتويج للجهود المصرية لإحياء مسار القضية الفلسطينية

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن مصر تتبوأ موقع القيادة في التحرك العربي لحماية الوعي بـ القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الدور المصري يتجاوز السياسة التقليدية ليجمع بين الدفاع عن الحقوق المشروعة وحماية الوعي العربي من محاولات التزييف والتطبيع.

وأضاف عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم أن القاهرة تمثل صوت العقل والبوصلة الأخلاقية للأمة العربية، حيث تحافظ على ثوابتها القومية ومبادئها الراسخة، وتستمر في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، من منطلق أن أمن فلسطين مرتبط بأمن مصر والعرب جميعاً.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة يشكل خطوة محورية نحو الحل السياسي الشامل، لافتاً إلى أن المؤتمر ليس مجرد مبادرة إنسانية لإغاثة المتضررين، بل منصة مصرية لتجديد الالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية وتحويل الدعم إلى إجراءات عملية تسهم في بناء ما دمره العدوان وتعزيز مقومات الاستقرار في القطاع.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، أن مصر لا تقتصر على دور الوسيط، بل تمارس مسؤوليتها التاريخية كقائد وركيزة للاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن استضافة مؤتمر الإعمار تمثل إصراراً على أن إعادة البناء وسيلة لإحياء الأمل في مستقبل فلسطيني قائم على السيادة والحرية والعدالة.