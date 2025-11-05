قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
برلمان

عمر الغنيمي: مصر تقود جهود إعادة إعمار غزة بمؤتمر دولي نهاية نوفمبر

الدكتور عمر الغنيمي
الدكتور عمر الغنيمي
فريدة محمد

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تواصل لعب دور محوري على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الدعم الإنساني للسكان المتضررين، مشيراً إلى استعداد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار والتعافي المبكر للقطاع بنهاية نوفمبر الجاري.

وأشار الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى جهود مصر الأخيرة، بما في ذلك مفاوضات وقف إطلاق النار ومبادرات المساعدات الإنسانية، تعكس إرادة الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار لشعب غزة، مؤكداً أن المؤتمر الدولي القادم سيساهم في توحيد الجهود الدولية لتوفير الدعم المالي والفني لإعادة الإعمار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر سيجمع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بملف غزة، لبحث خطط التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على تحقيق استدامة التنمية ودعم السكان المتضررين.

وأكد نائب الاسكندرية أن مصر تتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الشراكات الدولية وتشجيع الاستثمار في المشاريع التنموية في القطاع، مشدداً على أن الدور المصري يهدف إلى تحويل الأزمة الإنسانية إلى فرصة لإعادة البناء والتنمية المستدامة.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه أن، المجتمع الدولي يُثمن الدور المصري في الوساطة بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، وأن تنظيم مؤتمر إعادة الإعمار يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على قيادة الملفات الحساسة بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار الإقليمي.

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

محافظ الأقصر يستعرض منظومة جمع القمامة الجديدة

تفريغ الحاويات آليًا .. محافظ الأقصر يستعرض منظومة جمع القمامة الجديدة |صور

الفريق محمد عباس حلمي

لدعم القائمة الوطنية.. مؤتمر جماهيري غدًا لـ حماة الوطن بكفر الشيخ

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع بين السويدي للتنمية الصناعية وشركة "شين مين للزجاج

جمال الدين: المنطقة الاقتصادية تواصل جذب الاستثمارات العالمية بفضل تكامل البنية التحتية

بالصور

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

