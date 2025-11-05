عمر الغنيمي: مصر تقود جهود إعادة إعمار غزة بمؤتمر دولي نهاية نوفمبر

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تواصل لعب دور محوري على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الدعم الإنساني للسكان المتضررين، مشيراً إلى استعداد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار والتعافي المبكر للقطاع بنهاية نوفمبر الجاري.

وأشار الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى جهود مصر الأخيرة، بما في ذلك مفاوضات وقف إطلاق النار ومبادرات المساعدات الإنسانية، تعكس إرادة الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار لشعب غزة، مؤكداً أن المؤتمر الدولي القادم سيساهم في توحيد الجهود الدولية لتوفير الدعم المالي والفني لإعادة الإعمار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر سيجمع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بملف غزة، لبحث خطط التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على تحقيق استدامة التنمية ودعم السكان المتضررين.

وأكد نائب الاسكندرية أن مصر تتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الشراكات الدولية وتشجيع الاستثمار في المشاريع التنموية في القطاع، مشدداً على أن الدور المصري يهدف إلى تحويل الأزمة الإنسانية إلى فرصة لإعادة البناء والتنمية المستدامة.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه أن، المجتمع الدولي يُثمن الدور المصري في الوساطة بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، وأن تنظيم مؤتمر إعادة الإعمار يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على قيادة الملفات الحساسة بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار الإقليمي.