إنجي مراد فهيم: قانون الأحوال الشخصية على رأس أجندتي البرلمانية

أكدت إنجي مراد فهيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة الوطنية، أن التشريعات الفاعلة هي المدخل الحقيقي للإصلاح الإداري والخدمي، مشيرة إلى أن من أبرز أولوياتها في المرحلة المقبلة ملف الإدارة المحلية وقوانين الخدمة المدنية، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن اليومية وجودة الخدمات المقدمة له.

جاء ذلك خلال الصالون الحواري الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، للتعرف على برامج مرشحيها في انتخابات مجلس النواب.

شددت فهيم على ضرورة التمسك بالقوانين وتفعيل الآليات القانونية بشكل عملي لضمان تحقيق التغيير والتأثير المطلوب، موضحة أن التشريع يُعد الأداة القانونية الأساسية، بينما تُعد اللائحة التنفيذية جزءًا مكمِّلًا له في التطبيق والتنفيذ الميداني.

وأضافت أن من المهم تأهيل الموظفين الحكوميين بشكل مستمر لرفع كفاءتهم في التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات بجودة عالية، مؤكدة أن على كل مسؤول أن يعمل على زيادة الإنتاجية مع تقليل عدد العاملين من خلال التدريب والتطوير، مع تعزيز الرقابة المحلية داخل كل مؤسسة لضمان الانضباط ومكافحة الفساد.

وأكدت فهيم أن مواجهة الفساد ومعرفة الحقوق والواجبات هما أساس أي إصلاح إداري حقيقي، مشددة على ضرورة أن يكون الموظف العام أكثر إلمامًا ووعيًا باحتياجات المواطنين.

واختتمت المرشحة تصريحاتها بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد أحد أهم الملفات التشريعية التي تحتاج إلى مراجعة عاجلة، مشيرة إلى أنه سيكون ضمن أولوياتها في البرلمان القادم لما يمثله من أثر اجتماعي وإنساني كبير يمس كل أسرة مصرية.

ويأتي الصالون استكمالًا للصالونات النقاشية السابقة التي استعرضت ملامح البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي التنسيقية على القائمة الوطنية من أجل مصر.

وناقش الصالون آليات عمل المجالس النيابية، والتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض وتحليل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمرشحي التنسيقية، في إطار يعكس التنوع الفكري واحترام الاختلاف الأيديولوجي بين الأعضاء.

أدارت الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة محمود القط، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ السابق، ومحمد تيسير مطر، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب إرادة جيل، ودينا هلالي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب الجبهة الوطنية، وإنجي مراد فهيم، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة الوطنية.