رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
اول مسلمة في منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا.. من هي غزالة هاشمي؟
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، نظر محاكمة 6 متهمين فى واقعة اتهامهم بخطف شقيقتهم (مالكة محل عطارة) ونجلها واحتجازهما فى منزل مهجور 45 يومًا لوجود خلاف مع زوجها فى منطقة العمرانية.

كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 1565 لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6520 لسنة 2025 كٌلى جنوب الجيزة، أن المتهم الأول "إ.ف" خطف وآخر مجهول المجنى عليها شقيقته "م.ف" عن طريق الإكراه حال تواجدها بمسكنها فى العمرانية، إذ اقتادها عنوة إلى سيارة قيادة المتهم السادس، مصطحبين إياها إلى مسكنهم وباقى المتهمين بدائرة مركز شرطة البدرشين مقصين إياها بعيد عن أعين ذويها، وذلك فى غضون عام 2021 بدائرتى قسم شرطة العمرانية والبدرشين بالجيزة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الرابع والخامس، وفق أوراق الدعوى، خطفا المجنى عليه الطفل "ي. ح" عن طريق الإكراه، حال محاولته لفك أسر والدته المجنى عليها "م.ف"، من قبضة أشقائها المتهمين، واصطحباه عنوة إلى مسكنهما فى قرية المرازيق بالبدرشين مقصين إياه بعيدا عن أعين ذويه.

ووجهت النيابة فى أمر الإحالة للمتهمين وفق أوراق الدعوى، من الثانى وحتى السادسة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع الأول وآخر مجهول فى خطف المجنى عليها "م.ف" شقيقته، وذلك بأن أعدوا العدوة سويا ووزعوا الأدوار فيما بينهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

ونسبت النيابة العامة فى أمر الإحالة للمتهمين جيمعًا تهمة، احتجاز المجنى عليها "منى ف"، وابنها الطفل "ي.ح"، فى أحد المنازل الخاصة بالأسرة فى منطقة المرازيق بالبدرشين بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

خطف العمرانية محكمة جنايات الجيزة خطف شقيقتهم

