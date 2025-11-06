قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
اول مسلمة في منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا.. من هي غزالة هاشمي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دينا هلالي: التنمية تبدأ من الإنسان.. ونحتاج خطة موحدة لتمكين المرأة والشباب

الدكتورة دينا هلالي
الدكتورة دينا هلالي
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب الجبهة الوطنية، أن أي تنمية حقيقية تبدأ من الاستثمار في الإنسان، مشددة على أهمية توفير تنمية فكرية وثقافية شاملة، تقوم على مخاطبة العقول وبناء الوعي المجتمعي، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطن من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الصالون الحواري الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، للتعرف على برامج مرشحيها في انتخابات مجلس النواب.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب خطة تنمية متكاملة بين جميع الوزارات، تضع في أولوياتها بناء الإنسان المصري فكريًا واقتصاديًا، وتعمل على رفع الوعي بالحقوق والمسؤوليات، مؤكدة ضرورة تمكين المرأة وتحويلها من ربة منزل إلى شخصية منتجة قادرة على المساهمة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب استثمار القدرات الشبابية والنشء في مختلف المجالات.

وشددت هلالي على أن دور النائب البرلماني لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد إلى استخدام أدواته الرقابية لضمان وجود خطة موحدة للتنمية بين الوزارات، وتجنب التكرار في البرامج الحكومية، مع ضرورة وجود آلية لقياس الأثر الحقيقي لتلك البرامج، بما يضمن رفع قدرات الشباب والمرأة في الريف والصعيد وجميع المحافظات.

واختتمت المرشحة حديثها بالتأكيد على أن أساس أي تنمية ناجحة هو ترتيب الأولويات وتفعيل البرامج بشكل موحد، الأمر الذي يسهم في توفير الجهد والتكاليف، وصولًا إلى مواطن قادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

ويأتي الصالون استكمالًا للصالونات النقاشية السابقة التي استعرضت ملامح البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي التنسيقية على القائمة الوطنية من أجل مصر.

وناقش الصالون آليات عمل المجالس النيابية، والتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض وتحليل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمرشحي التنسيقية، في إطار يعكس التنوع الفكري واحترام الاختلاف الأيديولوجي بين الأعضاء.

أدارت الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة محمود القط، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ السابق، ومحمد تيسير مطر، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب إرادة جيل، ودينا هلالي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب الجبهة الوطنية، وإنجي مراد فهيم، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة الوطنية.

الدكتورة دينا هلالي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القائمة الوطنية حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

احتفالية مهرجان قنا للفنون

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية ينظم احتفالية فنية بقصر الثقافة

المجنى عليه

تعدى عليا بسنجة.. ننشر أقوال المجني عليه في واقعة فيديو ميت غمر أمام النيابة

محافظة دمياط

توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

بالصور

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد