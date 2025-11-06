دينا هلالي: التنمية تبدأ من الإنسان.. ونحتاج خطة موحدة لتمكين المرأة والشباب

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب الجبهة الوطنية، أن أي تنمية حقيقية تبدأ من الاستثمار في الإنسان، مشددة على أهمية توفير تنمية فكرية وثقافية شاملة، تقوم على مخاطبة العقول وبناء الوعي المجتمعي، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطن من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الصالون الحواري الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، للتعرف على برامج مرشحيها في انتخابات مجلس النواب.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب خطة تنمية متكاملة بين جميع الوزارات، تضع في أولوياتها بناء الإنسان المصري فكريًا واقتصاديًا، وتعمل على رفع الوعي بالحقوق والمسؤوليات، مؤكدة ضرورة تمكين المرأة وتحويلها من ربة منزل إلى شخصية منتجة قادرة على المساهمة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب استثمار القدرات الشبابية والنشء في مختلف المجالات.

وشددت هلالي على أن دور النائب البرلماني لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد إلى استخدام أدواته الرقابية لضمان وجود خطة موحدة للتنمية بين الوزارات، وتجنب التكرار في البرامج الحكومية، مع ضرورة وجود آلية لقياس الأثر الحقيقي لتلك البرامج، بما يضمن رفع قدرات الشباب والمرأة في الريف والصعيد وجميع المحافظات.

واختتمت المرشحة حديثها بالتأكيد على أن أساس أي تنمية ناجحة هو ترتيب الأولويات وتفعيل البرامج بشكل موحد، الأمر الذي يسهم في توفير الجهد والتكاليف، وصولًا إلى مواطن قادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

ويأتي الصالون استكمالًا للصالونات النقاشية السابقة التي استعرضت ملامح البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي التنسيقية على القائمة الوطنية من أجل مصر.

وناقش الصالون آليات عمل المجالس النيابية، والتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض وتحليل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمرشحي التنسيقية، في إطار يعكس التنوع الفكري واحترام الاختلاف الأيديولوجي بين الأعضاء.

أدارت الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة محمود القط، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ السابق، ومحمد تيسير مطر، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب إرادة جيل، ودينا هلالي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب الجبهة الوطنية، وإنجي مراد فهيم، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة الوطنية.