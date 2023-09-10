تركب مرسيدس GLE ولا BMW X5 2023 .. مقارنة كاملة

تقدم شركة مرسيدس وBMW الالمانية، الكثير من الطرازات القوية والمختلفة داخل السوق المصري، حيث تتنوع بين اطلالة السيدان، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية، مثل النسخة GLE والسيارة BMW X5 موديل 2023 من فئة الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين السيارة مرسيدس GLEو BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري.

مقارنة بين السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023

محرك السيارة مرسيدس GLE موديل 2023

تأتي السيارة مرسيدس GLE بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 367 حصانا، و500 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك من 9 نقلات "دفع رباعي".

مقارنة بين السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023

تسارع السيارة مرسيدس GLE موديل 2023

يمكن للسيارة مرسيدس GLE الوصول إلى سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من النقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 5.7 ثانية.

مقارنة بين السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023

متوسط استهلاك الوقود للسيارة مرسيدس GLE

تستهلك السيارة مرسيدس GLE نسبة من الوقود تقدر بـ 8.5 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

مقارنة بين السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة مرسيدس GLE

الطول 4924 مم.

العرض 1947 مم.

الارتفاع 1797 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 185 مم.

قاعدة العجلات 2995 مم.

حجم حقيبة التخزين 630 لتر.

سعة خزان الوقود 85 لتر.

مقارنة بين السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023

محرك السيارة BMW X5 موديل 2023

تأتي السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك 8 سلندر، سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 340 حصان، و450 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات، بالاضافة إلى محرك اخر للفئة الثانية سعة 4400 سي سي، ويمكنه ضخ 540 حصانا، مع 750 نيوتن/متر من عزم الدوران.

مقارنة بين السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023

السرعة القصوى وتسارع السيارة BMW X5 موديل 2023

تتراوح السرعة القصوى للسيارة BMW X5 موديل 2023 بين 243 و 263 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تتراوح بين 5.5 و 4.3 ثانية.

مقارنة بين السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023

استهلاك الوقود للسيارة BMW X5 موديل 2023

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة تتراوح بين 9.2 و11.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

مقارنة بين السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة BMW X5 موديل 2023

الطول الكلي 4.922 م.

العرض الكلي 2.004 م.

الارتفاع الكلي 1.745 م.

قاعدة العجلات 2.975 م.

سعة التخزين الخلفية 645 لتر.

اسعار السيارة مرسيدس GLE و BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 عبر فئة 450 4MATIC وبسعر رسمي يبلغ 4 مليون و680 الف جنيه.

يبلغ سعر السيارة BMW X5 موديل 2023 في مصر نحو 4 مليون و800 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 5 مليون و900 الف جنيه.