فرار عشرات الآلاف.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية متصاعدة في دارفور
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
تكنولوجيا وسيارات

"أوتوتك" يختتم فعالياته بعد استقطاب 14,500 زائر و520 شركة عارضة من 40 دولة

كريم عاطف

اختتمت فعاليات معرض "أوتوتك"، أكبر معرض دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المُغذية، والذي أُقيم تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

شهدت نسخة هذا العام من أوتوتك مشاركة غير مسبوقة ضمت 520 شركة من 40 دولة، بزيادة 170 شركة عن العام الماضي، من بينها 96 شركة مصرية مقارنة بـ 69 شركة فقط في نسخة 2024، إلى جانب استقطاب 14,500 زائر وبحضور آلاف المتخصصين وصنّاع القرار وممثلي الشركات العالمية والإقليمية. 

ويعكس هذا النمو المتسارع التطور المستمر لمعرض "أوتوتك" كمحطة رئيسية لصناعة السيارات وخدمات ما بعد البيع في إفريقيا والشرق الأوسط.


وفي تعليقه على نجاح نسخة هذا العام، صرح عمرو مشعل، مدير معرض "أوتوتك"، قائلا: “نحن فخورون بالنتائج الاستثنائية التي حققها معرض أوتوتك، والتي تعكس الثقة المتزايدة في مكانته كمنصة رئيسية تجمع روّاد الصناعة من مختلف أنحاء العالم”.

وأضاف"لقد نجحنا هذا العام في تعزيز الحضور الدولي، وتمكين الشركات المصرية من استكشاف فرص تصديرية جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات، كما شهدنا زيادة ملحوظة في عدد الشركات المصرية المشاركة، وهو مؤشر قوي على تسارع خطوات الدولة نحو تحقيق هدف التوطين".


وأوضح مشعل قائلًا: "نحن نخطط في دورة 2026 لإطلاق جناح مخصص للشركات المصرية لعرض إمكانياتها التصنيعية، خاصة أن عملية التوطين تستغرق وقتًا بطبيعتها، إلا أن "أوتوتك" ساهم بفعالية في تسريع هذه الخطوات من خلال خلق منصة تربط بين تسهيلات الحكومة والمصنّعين المحليين. ونثق أن النسخة القادمة ستشهد مشاركة شركات مصرية قادرة على تقديم منتجات وصناعات متكاملة، في خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات."


جدير بالذكر أن "مؤتمر أوتوتك"لاقى اهتمامًا واسعًا من الزوار والمتخصصين، وشمل المعرض أكثر من 70 جلسة و40 متحدثًا من أبرز قادة القطاع وخبرائه، ناقشوا أحدث التطورات في مجالات التصنيع المستدام وخدمات ما بعد البيع. كما قدّمت "أكاديمية أوتوتك" مجموعة من ورش العمل المعتمدة من شركتي تويوتا وجنرال موتورز، التي ساهمت في تطوير مهارات الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

