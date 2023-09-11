وزير الدفاع السويدي: نعيش أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية

قالت الحكومة ، اليوم الإثنين، إن السويد عززت مرة أخرى ميزانيتها الدفاعية المخططة لعام 2024، ليصل إجمالي الزيادة المخططة لهذا العام إلى 27 مليار كرونة أي ما يعادل (2.44 مليار دولار) وتتجاوز عتبة الناتو البالغة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لما نشرته رويترز، أعلن وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، أن السويد ستضيف 700 مليون دولار للدفاع في ميزانيتها الخريفية المقبلة، مما يرفع الإنفاق الدفاعي الإجمالي إلى 119 مليار كرونة في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف إنفاق عام 2020.

قال جونسون في مؤتمر صحفي: نحن في أخطر وضع سياسي أمني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.