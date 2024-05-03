اللاعب الأكثر أنانية | نجم ليفربول يوجه انتقادًا صادمًا لـ محمد صلاح

انتقد جرايم سونيس لاعب خط وسط ليفربول السابق وقائد الفريق، جناح الريدز محمد صلاح ، مدعيًا أنه اللاعب الأكثر أنانية الذي شاهده على الإطلاق بعد خلافه مع المدرب يورجن كلوب خلال التعادل 2-2 أمام وست هام نهاية الأسبوع الماضي.

كان الدولي المصري محمد صلاح يستعد ليتم استبداله عندما دخل في مشاجرة مع كلوب بعد محادثة، حيث اضطر زميله المهاجم داروين نونيز إلى إيقافه وتهدئته، وبعد انتهاء المباراة، واصل صلاح صب الزيت على النار عندما سار عبر منطقة الصحافة مدعيًا: "ستشتعل النار اليوم إذا تحدثت".

منذ ذلك الحين، انتشرت شائعات حول خروج النجم المحتمل من أنفيلد في نهاية الموسم ، وزادت تلك الشائعات من خلال عرض العقد لمدة عامين بقيمة 155 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في الصيف الماضي.

الآن يعتقد سونيس أنه مع رحيل كلوب الوشيك، وانسحاب الدوري السعودي للمحترفين، فإن خروج صلاح من النادي أمر لا مفر منه.

وفي حديثه في برنامج Three Up Front ، وهو البودكاست الجديد لويليام هيل والذي يضم سيمون جوردان وتروي ديني وسونيس نفسه، ادعى: "أعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول. لقد كان رائعًا مع ليفربول، ولكن إذا غادر إلى الدوري السعودي للمحترفين". عندها سيكون النجم الأكبر في ذلك الجزء من العالم.

وتابع: "لا شك أن لديه رأيًا كبيرًا بشكل استثنائي عن نفسه، وسيكون غاضبًا لعدم مشاركته أساسيًا في المباراة ضد وست هام الأسبوع الماضي، وأعتقد أن الموقف مع يورجن كلوب كان رد فعل على استبداله قبل 10 دقائق فقط من النهاية، لقد كان صلاح أكثر من كلوب في تلك المواجهة".

واستكمل نجم الريدز السابق: "صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته على الإطلاق. حتى قبل تلك المباراة، كلما أخرجه كلوب، لم يكن سعيدًا بذلك أبدًا، هذا ما تريده من لاعبيك، إذا أخرجتهم بهدفين، فإنهم سيخرجون، ويجب أن يرغبوا في الاستمرار ليسجل الهدف الثالث عندما كان ساديو ماني هناك كانوا يتشاجرون طوال الوقت".

وأضف: "لقد كان صلاح من الطراز العالمي خلال الفترة التي قضاها في ليفربول. الأهداف تغير المباريات وكان لأهدافه تأثير هائل على ليفربول منذ أن كان في النادي. أعتقد أنه لا يزال يدخل في فريق أرسنال وبالتأكيد كان سيصل إلى مانشستر، فريق السيتي في السنوات الخمس الماضية".

على الرغم من ادعاءات سونيس، يُعتقد أن النادي لا يزال يعتمد على بقاء صلاح وأن يكون جزءًا من خطط المدرب الجديد آرني سلوت للموسم المقبل. ومع توقع وصول الهولندي خلال الصيف، أشار سونيس بالفعل إلى منطقة يمكنه من خلالها تحسين الفريق، ومرة ​​أخرى أدرج صلاح في انتقاداته اللاذعة لقدرة الفريق الواضحة على "التخويف" في المباريات.

وتابع سونيس: "عندما تصبح الأمور صعبة ويضعه لاعب آخر عليه، سيختفي صلاح من المباراة، والموسم الماضي في أولد ترافورد مر به ليساندرو مارتينيز في وقت مبكر، وبقية المباراة كان صلاح يبحث عن مارتينيز من فوق كتفه - إنه لا يحب هذا الجانب من اللعبة لن يتأذى أبدًا".

وأوضح: "إنه يرتبط بحقيقة أنه في الأسبوعين الماضيين أظهر ليفربول شيئًا لم أعتقد أنهم قادرون عليه، إنهم يتعرضون للمضايقات. لقد حدث ذلك عندما تعرضوا للهزيمة 3-0 على ملعب أنفيلد أمام أتالانتا وحدث ذلك أمام أتالانتا، وإيفرتون في جوديسون بارك منذ وقت ليس ببعيد، كان لدى إيفرتون الكثير من العاطفة والعدوان، وتعرض ليفربول للتنمر مرة أخرى، يجب أن تكون لئيمًا وغاضبًا للعب كرة القدم، ولكن لأي سبب كان هذا هو الفرق تمامًا الفوز والخسارة في المباريات".

واستكمل: "كلاعب في ليفربول، إذا كانت هناك مباراة واحدة تحتاج فيها إلى اللعب بعدوانية وقتال، فهي ضد إيفرتون. من بين جميع المباريات التي لا تشارك فيها، فإن الأداء بهذه الطريقة ضد إيفرتون أمر غير مقبول. ليس لديك أي فرصة لتكون كذلك". ناجح كنادي لكرة القدم ما لم يكن لديك محترفين جيدين، أشعر بالقلق من أن ليفربول ليس لديه ما يكفي من اللاعبين الكبار".

واختمم: "عندما يكون هناك ثغرة في الدرع فأنت بحاجة إلى أشخاص يستمعون إليك. لقد وضعوا أنفسهم في وضع يمكنهم من الفوز في كل مباراة للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما تحتاج إلى اللاعبين الكبار ليجمعوا الجميع معًا ويقولوا هذا هو الأمر، لم يكن لديهم ذلك على الإطلاق عندما يكون ليفربول في وضع جيد بما فيه الكفاية، ولكن عندما تأتي الشدائد لا يمكنهم التعامل معها الفريق".