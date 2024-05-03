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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين القبائل العربية: تأسيس الاتحاد جاء في توقيت مناسب

الشيخ مبروك عبدالجواد
الشيخ مبروك عبدالجواد السليماني

قال الشيخ مبروك عبدالجواد السليماني أمين القبائل العربية بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إن تأسيس اتحاد القبائل العربية، جاء في توقيت هام ومناسب، من أجل توحيد صف القبائل العربية والمصرية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري، موضحا أن الاتحاد يعد ظهيرا شعبيا وجماهيريا لدعم مؤسسات الدولة في سيناء، مشيدا بالإعلان عن تأسيس مدينة السيسي في سيناء أثناء تدشين الاتحاد بحضور كافة أطياف المجتمع .


وأكد عبدالجواد، أن رؤية الاتحاد ورسالته خالصة للدولة المصرية، ويهدف لتوحيد القبائل العربية المصرية والتي تلعب دورا كبيرا ومهما مع القوات المسلحة المصرية لحماية سيناء من أي إعتداء إضافة إلى الحفاظ على الهوية المصرية عن طريق توعية الشباب والمواطنين وعدم إنسياقهم وراء الأفكار الهدامة والمتطرفة، وتطوير وتنمية ثقافة القبائل العربية ولم شملها تحت مظلة الدولة المصرية لدعم أجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية والسياسية في حماية الوطن وأمنه واستقراره .


وتقدم عبدالجواد وجميع أفراد قبيلة اولاد سليمان بخالص التهنئة للشيخ إبراهيم العرجاني، لاختياره رئيسا للاتحاد، والنائب أحمد سلان، نائبا لرئيس الاتحاد، واللواء أحمد صقر، نائبا لرئيس الاتحاد، مؤكدا أنهم شخصيات مرموقة في القبائل العربية تتميز بالثقة الكبيرة والمصداقية وتستحق أن تقود القبائل العربية في الفترة المقبلة لتوحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة .

الشعب الجمهوري القبائل العربية الشيخ مبروك عبدالجواد السليماني

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