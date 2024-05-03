عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء عاجل من الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى المغرب، يوم الخميس المقبل؛ لخوض مواجهة نهضة بركان، يوم 12 مايو، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بتوفير طائرة خاصة؛ في إطار سعيها لتوفير الراحة للفريق.

يشار إلى أن الزمالك اقتنص فوزا مثيرا على حساب ضيفه، البنك الأهلي بنتيجة 1-0، أمس الخميس، في الجولة الـ20 للدوري.

ويخوض الأبيض، اختبارا أخيرا، قبل التركيز في مباراتي نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، حين يحل ضيفا على سموحة.

ويعاني الزمالك من إصابات بالجملة، وعلى رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى شلبي، ومصطفى الزناري، والسنغالي إبراهيما نداي.

ويأمل الأبيض- صاحب المركز 12 برصيد 24 نقطة- مواصلة انتصاراته؛ بعدما حقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري بقيادة مدربه جوزيه جوميز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء مجددًا بعد فترة الأعياد؟

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

موضوعات متعلقة

اللاعب الأكثر أنانية | نجم ليفربول يوجه انتقادًا صادمًا لـ محمد صلاح

تشكيل مواجهة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بالدوري

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

ألمانيا تعلن موعد الكشف عن قائمتها المشاركة بأمم أوروبا

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

ترتيب محمد صلاح في جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الجمارك النيجيري يفوز على ولاية بجاية الجزائري

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة | سان دوني يفوز على ناصرية شباب بجاية

ترشيحاتنا

أكبر قضية احتكار.. قصة صفقة سرية قيمتها 20 مليار دولار بين أبل وجوجل

بعد أزمته مع محمد صلاح في ليفربول .. قرار رسمي من كلوب

تعليمات خاصة من جوميز لـ«زياد كمال» و«شحاتة» في تدريبات الزمالك

غدا.. محاكمة 11 متهما بنشر أخبار كاذبة في قضية طالبة العريش

إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية.. تعرف على محارب التكفيريين في سيناء| بروفيل

إجراء عاجل من الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

ارتجاع المرئ.. أسبابه وتشخيصه وطرق بسيطة لعلاجه

صياد يواجه تمساح طليق في الشارع.. ماذا حدث؟

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة صيفية جديدة | شاهد

فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ