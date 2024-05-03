إجراء عاجل من الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى المغرب، يوم الخميس المقبل؛ لخوض مواجهة نهضة بركان، يوم 12 مايو، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بتوفير طائرة خاصة؛ في إطار سعيها لتوفير الراحة للفريق.

يشار إلى أن الزمالك اقتنص فوزا مثيرا على حساب ضيفه، البنك الأهلي بنتيجة 1-0، أمس الخميس، في الجولة الـ20 للدوري.

ويخوض الأبيض، اختبارا أخيرا، قبل التركيز في مباراتي نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، حين يحل ضيفا على سموحة.

ويعاني الزمالك من إصابات بالجملة، وعلى رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى شلبي، ومصطفى الزناري، والسنغالي إبراهيما نداي.

ويأمل الأبيض- صاحب المركز 12 برصيد 24 نقطة- مواصلة انتصاراته؛ بعدما حقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري بقيادة مدربه جوزيه جوميز.