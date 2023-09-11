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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال رحلة فيتنام.. هفوات كارثية من بايدن تثير المخاوف حول صحته العقلية

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف فيلما حول حرب فيتنام، بأنه أغنية، وخلط بين النهار والليل خلال مؤتمر صحفي في فيتنام.

وحسب الصحيفة البريطانية، اعترف بايدن، عند وصوله إلي فيتنام، بأنه من الصعب تحديد ما إذا كان الوقت ليلا أو نهارا.

وقام بايدن بإزعاج مضيفيه الفيتناميين باقتباسات من فيلم روبن ويليامز "صباح الخير فيتنام"، والذي اعتقد أنه أغنية.

وقال في مؤتمر صحفي: "مساء الخير للجميع، لقد حل المساء بالفعل، أليس كذلك؟.. إنني أدور حول العالم في خمسة أيام، إنها تجربة مثيرة.. قال لي أحد زملائي في العمل: هل تتذكر الأغنية الشهيرة صباح الخير فيتنام؟ حسنا، مساء الخير يا فيتنام".

وحسب “ديلي ميل”، اعتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن فيلم روبن ويليامز "صباح الخير فيتنام" أغنية.

ولفتت الانتباه إلى أن الخطاب في المؤتمر الصحفي كان من المفترض أن يكون دليلا على صمود بايدن البالغ من العمر 80 عاما، لكنه أنهى المؤتمر الذي استمر 26 دقيقة بعبارة "سأذهب إلى السرير".

كما كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، أنه يتبع تعليمات موظفيه.

وظهر بايدن مرتبكًا خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، قائلاً إنه "سيتبع الأوامر فقط" أثناء فحص الأوراق والتحدث إلى الصحفيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الرحلات الخارجية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى قمة مجموعة العشرين وفيتنام لن تغير من فرصه السياسية في إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

"نيويورك تايمز" تصدم بايدن بشأن فرص إعادة انتخابه رئيسا لأمريكا

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “رحلات بايدن الخارجية لن تغير في النهاية فرصه السياسية في الداخل، حيث معدلات شعبيته ضعيفة".

وتوقعت “نيويورك تايمز”، صراعا شرسا على الرئاسة بين الرئيس جو بايدن، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

بايدن الرئيس الأمريكي فيتنام

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